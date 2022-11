Incendio in ospedale, locali invasi dal fumo | Aggiornamenti

Il principio d’incendio è stato localizzato all’interno del reparto di medicina interna vascolare, piano 0, blocco H. Dalle prime notizie fornite dai vigili del fuoco sembra che l’incendio sia partito all’interno di una delle stanze di degenza per cause ancora ignote. Le fiamme – che sono state limitate a parte del mobilio in plastica – sono state subito domate, ma hanno comunque generato molto fumo acre. Non è al momento chiaro se e quanti pazienti siano stati evacuati oltre a quelli che si trovavano nella stanza in questione.

Seguono aggiornamenti nel corso della mattinata