Primo giorno col Super Green pass, ristoratori e clienti in regola |I medici: pronti a segnalare

Tutti con la certificazione verde i clienti controllati all'interno dei locali di Perugia | L'Ordine dei medici prepara la stretta sui no vax

Regole rispettate nei bar e nei ristoranti di Perugia nel primo giorno di entrata in vigore del Super Green pass. In tutta la giornata di lunedì la polizia municipale ha effettuato controlli in 14 attività, tra bar e ristoranti, principalmente nel centro storico.

Tutte le 143 persone che erano all’interno dei locali avevano la certificazione verde che si ottiene completando il ciclo di vaccinazione o con la guarigione dal Covid.

“Tutte le persone, sia esercenti che clienti – fanno sapere dal Comune – sono state molto collaborative”.

L’ordine dei medici: pronti a segnalare

Intanto, dopo che anche la politica regionale si è posta il problema degli operatori sanitari sfuggiti all’obbligo di vaccino e i controlli dei carabinieri del Nas contro i no vax che continuano ad esercitare la professione, l’Ordine dei medici della provincia di Perugia si dice pronta alla stretta per l’individuazione delle situazioni illecite. La competenza in materia di accertamento dell’obbligo vaccinale, prima in capo alle Asl, adesso è passata infatti agli Ordini professionali. In particolare saranno controllate le certificazioni per le esenzioni, che danno diritto al Super Green pass a chi non può vaccinarsi.