Prima infanzia, è tempo di iscrizioni | Il 20 aprile "Open day" per le famiglie - Tuttoggi.info

Fino fino al 31 maggio possibilità di iscrizione ai Nidi d’Infanzia, alla Sezione Primavera e al Centro bambini comunali di Gubbio

Sono aperte fino al 31 maggio 2024 le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia, alla Sezione Primavera e al Centro bambini comunali di Gubbio per l’anno educativo 2024-2025.

Le domande di iscrizione – possono iscriversi tutti i nati entro il 31 maggio 2024 – dovranno essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica entro la mezzanotte del 31 maggio 2024 (link presente anche nella pagina di pubblicazione del Bando, sul sito del Comune di Gubbio).

Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune di Gubbio mentre, per ricevere assistenza tecnica nella compilazione della domanda online, ci si potrà recare al Digipass di Via Gioia 6.

In vista delle iscrizioni è in programma per sabato 20 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30, una mattinata di “open day”, per consentire alle famiglie di visitare le strutture comunali ed entrare in contatto con le diverse realtà dei vari servizi. Parteciperà a questa giornata anche lo spazio gioco privato “Tana liberi tutti”, presente in Via Elba 43, Zona San Marco, con gli stessi orari.