Previsioni per l'11 dicembre, foschie e banchi di nebbia - Tuttoggi

Umbria

Tempo asciutto nella giornata con locali foschie o banchi di nebbia possibili nel corso della mattinata su gran parte della regione, nuvolosità diffusa nel pomeriggio. Nubi più compatte in serata con deboli piogge sparse nella notte, locali nevicate oltre i 1200 metri.

Italia

AL NORD



Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali al mattino ma con tempo stabile eccetto deboli precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. Peggiora al pomeriggio ed in serata con piogge diffuse su tutto il nord Italia, fenomeni tuttavia di debole o moderata intensità. Neve oltre i 500 metri di quota.



AL CENTRO



La giornata inizia all’insegna del bel tempo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in aumento al pomeriggio con piogge in arrivo in Toscana e in nottata anche su Lazio ed Umbria.



AL SUD E SULLE ISOLE



Maltempo sulle regioni meridionali del Paese con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e precipitazioni associate fin dal mattino. Fenomeni più intensi in Campania e Calabria. Neve sull’Appennino fino a 1000 metri di quota.



Temperature stazionarie o in lieve calo specie al nord Italia.

