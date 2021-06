Previsioni per il weekend, sabato ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Domenica sole prevalente nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio; nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà asciutto

Umbria

Sabato. Ampi spazi di sereno in mattinata su tutta la regione, qualche nube in più al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Sole prevalente nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio; nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sull’intera regione. Assenza di fenomeni in serata

Italia

AL NORD

Al mattino velature in transito su tutti i settori. Nel corso delle ore pomeridiane possibilità di isolati rovesci specie sui settori Alpini e localmente sull’Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli velati. Al pomeriggio possibili precipitazioni sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata tempo asciutto con cieli che nelle ore notturne volgeranno ad essere sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche pioggia sulla Calabria. Al pomeriggio si attendono rovesci anche a carattere di temporale su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Migliora in serata con ampi spazi di sereno sulle regioni sopracitate, poco nuvoloso altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime stabili o in rialzo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos