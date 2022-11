Previsioni per il 9 novembre, addensamenti in transito ma tempo asciutto - Tuttoggi

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse, più asciutto su Triveneto e Romagna. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 2100-2300 metri, fenomeni in esaurimento al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse e schiarite. In serata nuvolosità in ulteriore aumento con piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente e molte velature sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiore nuvolosità sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in calo al Sud, in lieve aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori; massime in calo al Nord e stabili o in lieve aumento sul resto d’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it