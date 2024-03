Previsioni per il 7 marzo, nuvolosità alternata a schiarite - Tuttoggi.info

Dopo la variabilità diurna, in serata e in nottata atteso un transito di nubi alte su tutti i settori, ma senza fenomeni associati.

Umbria

Giornata caratterizzata da nuvolosità alternata a schiarite nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata atteso un transito di nubi alte su tutti i settori, ma senza fenomeni associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, locali addensamenti in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Est con locali fenomeni, neve oltre i 1200-1500 metri. Tra la serata e la notte ancora precipitazioni sul Triveneto con fiocchi fin sotto i 1000 metri, cieli nuvolosi ma tempo asciutto sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino locali fenomeni sui settori adriatici, asciutto altrove con ampie schiarite tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite, locali fenomeni in Appennino con neve oltre i 1400-1500 metri. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molti addensamenti sui settori tirrenici ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi e neve oltre i 1200-1400 metri, variabilità asciutta sulle Isole Maggiori. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con graduali schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione su tutta l’Italia, massime in lieve rialzo al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori.

