Previsioni per il 6 marzo, instabile su tutta la regione | Precipitazioni sparse e neve a 1100 mt - Tuttoggi.info

Umbria

Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con precipitazioni sparse sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1100-1200 metri. Ancora fenomeni in serata con fiocchi verso gli 800-900 metri, migliora nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, neve su Alpi e Appennino oltre gli 800-1100 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni con quota neve in lieve rialzo, più asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata residui fenomeni tra Triveneto ed Emilia Romagna, con neve fin verso i 600-1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino locali fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità con piogge sparse su tutte le regioni, neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma con ancora fenomeni residui, neve fino sotto i 1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge su Sardegna e settori tirrenici. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati ovunque. Tra la serata e la notte qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Calabria con neve a quote medie, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature minime in lieve rialzo al Sud ed in calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, massime in diminuzione al centro-Nord e sulla Sardegna e in rialzo al Sud e sulla Sicilia.

