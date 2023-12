Previsioni per il 6 dicembre, stabile e cieli poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Temperature minime in generale aumento e massime senza particolari variazioni. Addensamenti serali sui rilievi

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora residui fenomeni sulla Romagna, per lo più soleggiato sulle altre regioni. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi e qualche addensamento in più sulle regioni del versante adriatico. Tra la serata e la nottata qualche pioggia in arrivo sui settori adriatici, specie lungo la fascia costiera, ampi spazi di sereno sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con piogge sparse in arrivo e neve sui rilievi oltre i 1200-1500 metri, più asciutto su Campania e Isole Maggiori.

Temperature minime in generale aumento e massime senza particolari variazioni.

Www.centrometeoitaliano.it