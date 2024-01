Previsioni per il 31 gennaio, nuvolosità irregolare ma tempo asciutto - Tuttoggi.info

Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con spazi di sereno. Foschie o banchi di nebbia sulle pianure.

Umbria

Nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con maggiori spazi di sereno. Foschie o banchi di nebbia in formazione sulle pianure.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità alternata a schiarite, nebbie, foschie e basse su Pianura Padana e coste adriatiche. Tra la serata e la notte attese ampie schiarite ma con ancora nebbie e foschie su coste e pianure.

AL CENTRO

Tempo stabile e asciutto sulle regioni centrali durante la giornata ma con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora della nuvolosità in transito con tempo asciutto. Ampie schiarite nella notte ma con foschie e banchi di nebbia in formazione su pianure e vallate interne, specie tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Sud con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Nessuna variazione tra la sera e la notte con tempo asciutto ma con qualche nube in transito specie sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro e sulla Sardegna e stazionarie o in lieve calo sul resto d’Italia, massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola salvo una lieve flessione negativa sul medio versante tirrenico.

Www.centrometeoitaliano.it