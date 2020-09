Previsioni per il 30 settembre, nubi al mattino su tutto il territorio - Tuttoggi

Nuvolosità in aumento al pomeriggio, ma sempre senza fenomeni associati. Cieli poco nuvolosi nelle ore serali su tutti i settori.

Umbria

Qualche nube al mattino su tutto il territorio con tempo asciutto; nuvolosità in aumento al pomeriggio, ma sempre senza fenomeni associati. Cieli poco nuvolosi nelle ore serali su tutti i settori.

Italia

AL NORD



Variabilità asciutta sulle regioni settentrionali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dal mattino. Al pomeriggio e in serata si rinnovano le condizioni di stabilità con precipitazioni assenti e locali schiarite.



AL CENTRO



Giornata all’insegna del bel tempo sul Centro Italia ma con cieli non sempre sereni a causa di innocua nuvolosità in transito specialmente lungo le regioni tirreniche.



AL SUD E SULLE ISOLE



Bel tempo anche al sud Italia con nubi irregolari alternate a locali schiarite sulle isole maggiori, Campania e Calabria. Sole prevalente altrove. Da segnalare solo delle locali piogge in nottata sulla Sicilia occidentale.



Temperature in generale rialzo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos