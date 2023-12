Previsioni per il 28 dicembre, nubi basse e schiarite in tarda mattinata - Tuttoggi.info

Atteso dal pomeriggio un progressivo aumento della nuvolosità nel corso delle ore notturne. Alla mattina nubi basse

Umbria

Nubi basse sui settori occidentali, schiarite su quelli orientali tra mattino e pomeriggio. Atteso un progressivo aumento della nuvolosità nel corso delle ore notturne.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria con possibili pioviggini, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso, salvo isolati piovaschi sulla Liguria.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino specie tra Toscana, Umbria e coste adriatiche, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità ma con tempo asciutto, spazi di sereno in Appennino. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo, con assenza di piogge ma con presenza di nubi basse.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane. Tempo che non subirà nessuna variazione anche nel corso delle ore serali e notturne, dove avremo però un aumento di nubi basse.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo sul resto d’Italia, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it