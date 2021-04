Previsioni per il 22 aprile, instabile e piogge diffuse - Tuttoggi

Poi nel corso del pomeriggio e proseguendo con la serata si attende un generale miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori.

Umbria

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse sia nelle ore mattutine sia poi nel corso del pomeriggio; dalla serata si attende un generale miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino al Nord con residue piogge sparse su Friuli e Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni soprattutto sui rilievi ma con sconfinamenti anche su pianura di Friuli, Veneto e Romagna. Migliora in serata ovunque.

AL CENTRO

Condizioni di tempo instabile o perturbato sulle regioni del Centro con nuvolosità diffusa sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni, a tratti più intensi sul Lazio. Fenomeni in esaurimento dalla serata con tempo in miglioramento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Molte nuvole al Sud Italia per gran parte della giornata con piogge e acquazzoni diffusi sia al mattino che al pomeriggio, a tratti più intensi su Campania, Basilicata e Calabria. Ancora fenomeni in serata e nottata specie su Puglia e Calabria.

Temperature minime in aumento, massime in calo al Centro-Sud e in rialzo al Nord.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos