Previsioni per il 19 dicembre, stabile e cieli sereni su tutta la regione - Tuttoggi.info

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con qualche addensamento in più in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Cieli del tutto soleggiati al mattino, salvo isolati banchi di nebbia sul delta del Po. Tra pomeriggio e serata non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità prevalente al mattino, salvo velature in transito in Sicilia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con qualche piovasco a sud della Sicilia. In serata tempo del tutto stabile con cieli irregolarmente coperti in Sicilia, sereno altrove.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

