Previsioni per il 18 novembre, stabile assolato - Tuttoggi

Umbria

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio, possibili innocui addensamenti sui settori orientali; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il territorio.

Italia

AL NORD



Giornata soleggiata al nord Italia salvo foschie e nebbie in pianura Padana specialmente al mattino e in nottata. Durante le ore centrali della giornata sole prevalente su tutte le regioni salvo nubi basse irregolari lungo il corso del fiume Po.



AL CENTRO



Al mattino attese ampie schiarite su Toscana, Umbria e Lazio, nubi irregolari altrove con precipitazioni assenti. Situazione invariata al pomeriggio, maggiori apertura in serata o nottata ma con locali foschie o nebbie in pianura.



AL SUD E SULLE ISOLE



Maltempo al mattino su Calabria e Sicilia con nubi compatte e piogge diffuse, residue sulla Basilicata e Puglia. Tendenza ad un lento miglioramento su quest’ultime regioni tra il pomeriggio e la serata. Sole prevalente in Sardegna e Campania.



Temperature minime in calo, massime in generale aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos.