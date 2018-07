Previsioni per il 18 luglio, giornata di bel tempo con cieli sereni al mattino

Umbria

Giornata di bel tempo con cieli sereni al mattino, qualche nube in transito al pomeriggio ma senza fenomeni associati. Cieli stellati anche in serata e nottata.

Nazionale

Giornata all’ insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che durante il pomeriggio salvo innocue nubi in transito sulla Liguria e Alto Adige al mattino, possibili brevi e isolati acquazzoni al pomeriggio sui settori alpini e appenninici.

Cieli sereni al mattino su tutte le regioni eccetto innocui addensamenti sull’ alta Toscana, sole prevalente anche al pomeriggio salvo nubi convettive sull’ Appennino ma con tempo asciutto.

Sereno anche in serata e nottata.

Bel tempo anche al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’ arco della giornata, sia sui settori peninsulari che insulari. Temperature in aumento specie sulle regioni settentrionali.

centrometeoitaliano.it

