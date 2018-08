Previsioni per il 17 agosto, generalmente stabile al mattino

Umbria

Condizioni di tempo generalmente stabile al mattino mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi su tutta la regione. Fenomeni sparsi anche in serata prima che i cieli tornino ad essere sereni dalla notte.

Nazionale

Giornata di tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con ampie schiarite al mattino, possibili isolati temporali al pomeriggio solo sui settori alpini, in rapido esaurimento in serata.

Condizioni di tempo stabile al mattino al Centro con sole prevalente, piogge e temporali sparsi durante il pomeriggio e la serata su tutte le regioni specie sui settori più interni. Migliora in nottata.

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni meridionali ma con tempo stabile. Piogge e temporali diffusi al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata e in esaurimento in nottata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nord.

Centrometeoitaliano.it

