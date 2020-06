Previsioni per il 12 giugno, stabile con ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Umbria

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino e poi anche al pomeriggio su tutti i settori; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e i cieli saranno sereni sull’intera regione.

Italia

AL NORD



Tempo in miglioramento e stabile al nord Italia eccetto sul Piemonte, Valle d’ Aosta e Liguria di ponente con possibili piogge dal mattino, sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata.



AL CENTRO



Gran sole su tutte le regioni centrali dell’Italia e temperature in aumento. La giornata trascorrerà all’insegna di un deciso miglioramento meteo con precipitazioni assenti su tutte le regioni.



AL SUD E SULLE ISOLE



Bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sia sui settori peninsulari che quelli insulari. Da segnalare soltanto delle locali piogge o acquazzoni sulla Sardegna al pomeriggio e serata.



Temperature in calo nei valori minimi, in sensibile aumento quelli massimi.

