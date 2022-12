Previsioni meteo, in Umbria week end con possibili piogge - Tuttoggi

Domenica. Nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio con possibilità di locali piogge soprattutto sui settori occidentali della regione. Variabilità asciutta in serata e nottata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse specie al Nord-Ovest, con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e in Appennino oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni generalmente deboli e quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni sparse; nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 900 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1800 metri; più asciutti i versanti Adriatici. Al pomeriggio ancora piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata ancora fenomeni sul versante tirrenico con temporali sulle coste, in estensione sui restanti settori nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole su tutti i settori, pioviggini sulle regioni ioniche. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo anche sulla Sicilia orientale. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. Nessuna variazione attesa nelle ore notturne.



Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

