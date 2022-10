Previsioni meteo, ecco che tempo farà nel week end in Umbria - Tuttoggi

Italia

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli sereni e nuvolosità bassa tra Liguria e Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati e nubi basse al Nord-Ovest ed addensamenti a ridosso delle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nubi basse e nebbie in estensione alla Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sull’alta Toscana. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati e locali disturbi da nuvolosità bassa in Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti in Sardegna. Al pomeriggio sole prevalente su tutte le regioni. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole maggiori, massime stabili o in generale rialzo ovunque.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos