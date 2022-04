Previsioni meteo, ecco che tempo farà in Umbria a Pasqua - Tuttoggi

Italia

AL NORD

Stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Acquazzoni sparsi in arrivo al pomeriggio su Triveneto, Alpi occidentali e settori tra Lombardia ed Emilia Romagna. In serata ancora qualche fenomeno sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, specie sul versante adriatico con isolati acquazzoni in Appennino. Instabilità in aumento tra la serata e la notte con acquazzoni sparsi tra Lazio e Abruzzo, anche a carattere di temporale e neve oltre i 1300-1600 metri.

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità anche compatta tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora nuvolosità medio-alta in transito. In serata nuvolosità in aumento ma ancora con tempo asciutto, acquazzoni sparsi nella notte sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in calo al Centro e Sardegna, stazionarie al Sud e Sicilia e in lieve rialzo al Nord; massime stabili o in lieve diminuzione su tutte le regioni.