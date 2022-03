Previsioni meteo, che tempo farà nel week end del 12 e 13 marzo

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per il week end del 12 e 13 marzo 2022 a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Sabato. Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su gran parte della regione, ma senza fenomeni di rilievo. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio.

Domenica. Tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, maggiori aperture nel corso del pomeriggio su gran parte della regione. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni.

Italia

AL NORD

Nuvoloso al mattino al nord-ovest con deboli nevicate su Piemonte e Valle d’Aosta dai 300-400 metri; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese ancora deboli nevicate sui medesimi settori dai 600 metri, qualche apertura tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità più compatta su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora stabilità diffusa con assenza di nuvolosità sui settori adriatici, poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino attese precipitazioni sulle Isole maggiori, con molte nubi associate; sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio forte maltempo sulla Sardegna con acquazzoni e temporali, non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata ancora precipitazioni tra Sicilia e Sardegna con fenomeni anche intensi, ampi spazi di sereno sulle regioni Adriatiche.

Temperature minime stabili o in lieve calo, in rialzo solo su coste Tirreniche e Isole Maggiori; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos