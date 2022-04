Previsioni meteo, ancora pioggia e neve nel week end - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Umbria

Sabato. Tempo instabile al mattino e al pomeriggio con precipitazioni nevose diffuse oltre i 400 – 600 metri di quota; generale miglioramento tra la sera e la notte su tutta la regione.

Domenica. Tempo generalmente stabile in mattinata con ampi spazi di sereno alternati ad addensamenti; acquazzoni e temporali attesi nel pomeriggio con neve oltre i 900 metri di quota. Fenomeni in generale esaurimento nella serata.

Italia

AL NORD

Nuvolosità compatta al mattino con piogge sparse su Alpi e Prealpi, con neve fino a quote collinari; possibili temporali sulla Liguria. Al pomeriggio attese ancora precipitazioni a carattere nevoso su Alpi e Appennino settentrionale. In serata tempo in miglioramento con molte nubi in transito, ma senza fenomeni associati. Neve dai 700-1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino instabilità sui versanti Tirrenici con fenomeni temporaleschi sulla Toscana e nevicate a quote collinari; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora precipitazioni a carattere nevoso dai 600-700 metri di quota; asciutto sulle regioni Adriatiche. In serata residue piogge sul Lazio, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; fenomeni più intensi attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo, con tempo più asciutto su Molise e Puglia. In serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa; neve in calo fino a quote collinari.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos