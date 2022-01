Previsioni meteo 26 gennaio, nuvolosità ma tempo stabile - Tuttoggi

Le previsioni del tempo a cura di Centrometeoitaliano.it per domani

Umbria

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità bassa al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà asciutto con presenza di nubi basse anche compatte.

Italia

AL NORD

Tempo stabile nella giornata con prevalenza di cieli sereni, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e deboli piogge in Liguria. In serata e nottata tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e nebbie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con nubi basse su Toscana, Umbria e coste adriatiche e sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità sugli stessi settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni meridionali, salvo qualche fenomeno sulla Calabria meridionale con neve oltre i 1100-1300 metri. In serata e nelle ore notturne ancora qualche fenomeno in Calabria e asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulle coste tirreniche.

Temperature minime e massime in generale aumento.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos