Previsioni meteo 16 novembre, tempo instabile - Tuttoggi

Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori in Umbria martedì 16 novembre 2021. Le previsioni nel resto d'Italia

Umbria

Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori sia in mattinata sia poi al pomeriggio; generale miglioramento atteso in serata su gran parte della regione, residui fenomeni in Appennino.

Italia

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino con assenza prevalente di precipitazioni; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche apertura sulla Liguria. In serata ancora molte nubi in transito e piogge specie sulla Romagna, in estensione nella notte su Liguria, Lombardia e Veneto.

AL CENTRO

Piogge e acquazzoni al mattino su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con precipitazioni intense sull’Abruzzo, pioviggini altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni Adriatiche, asciutto altrove con cieli ancora coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo al mattino con piogge sui settori peninsulari e nubifragi attesi sulla Sardegna, ampi spazi di sereno sulla Sicilia; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia attesa sui settori occidentali della Sicilia. In serata si rinnovano piogge e temporali al meridione, con tempo più asciutto tra Calabria e coste della Campania.

Temperature minime in calo al nord e tra Calabria e Sicilia, in rialzo altrove; massime in diminuzione al nord-est e al centro, in aumento sui restanti settori.

