Previsioni meteo 15 giugno, bel tempo in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo in prevalenza asciutto, con nuvolosità irregolare al nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi Piemontesi. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi di Piemonte ed Emilia Romagna, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito.

AL CENTRO

Giornata pienamente soleggiata sulle regioni centrali sia nel corso delle ore mattutine che al pomeriggio. Assenza di instabilità pomeridiana in Appennino. Anche in serata avremo stabilità diffusa, con nuvolosità inconsistente sulle regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli pienamente sereni, ad eccezione di locali piovaschi sullo stretto di Messina. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con qualche addensamento su Calabria e Isole Maggiori. In serata nessuna variazione con cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

