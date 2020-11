Previsione per il 24 novembre, stabile poco nuvoloso - Tuttoggi

Nubi in aumento al pomeriggio, ma sempre senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube sparsa.



Umbria

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli prevalentemente poco nuvolosi in mattinata, nubi in aumento al pomeriggio, ma sempre senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube sparsa.

Italia

AL NORD



Cieli sereni su gran parte del settentrione con qualche velatura fra Piemonte e Liguria nelle ore mattutine. Nel pomeriggio aperture al nord-ovest e cieli invariati altrove. In serata non sono previste variazioni, con tempo stabile e asciutto.



AL CENTRO



Cieli poco nuvolosi sui settori occidentali, variabilità sul versante Adriatico. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutte le zone, ma senza fenomeni associati. In serata sono attese schiarite sulla Toscana e sulle coste Tirreniche.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino tempo parzialmente perturbato, tra Sicilia e Calabria con precipitazioni di scarsa intensità, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora deboli piogge sui medesimi settori, più asciutto sul resto del meridione. In serata fenomeni localmente intensi sulla Sicilia, nuvoloso o poco nuvoloso su Sardegna e zone peninsulari.



Temperature minime in aumento e massime in lieve calo specie al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos