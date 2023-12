"Presepi d'Italia", a Massa Martana un presepio di ghiaccio di 13 metri quadrati - Tuttoggi.info

Un presepe di ghiaccio in Umbria? Si può ammirare a Massa Martana (PG) dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024, nell’ambito di “Presepi d’Italia”, la Mostra Nazionale del Presepe Artistico, www.presepiditalia.it .

Si tratta di un presepe da sogno scolpito su grandi blocchi di ghiaccio. E’ grande 13 mq e si ispira all’affresco che Giotto dipinse ad Assisi per ricordare il presepe fatto da S. Francesco 800 anni fa.

Per scolpirlo ci sono voluti 30 q.li di ghiaccio e 10 giorni di lavoro. Adesso viene conservato a – 17° C

Brilla come se fosse illuminato da un milione di luci. Una emozione unica per tutti, adulti e bambini!

Il grazioso borgo di Massa Martana, festeggia così la XX Edizione di “Presepi d’Italia”, un evento che in pochi anni si è affermato a livello nazionale, tanto da essere annoverato fra le tre mostre presepiali più importanti d’Italia. Un prestigioso traguardo, che è stato raggiunto perché da queste parti i presepi più belli non sono quelli tecnicamente perfetti, ma quelli che sanno stupire ed emozionare i visitatori.

E’ un’Edizione Speciale, che celebrerà tutta la bellezza dell’arte presepiale italiana, infatti verranno esposti incantevoli presepi classici, fatti da alcuni dei più bravi presepisti italiani, ED IN PIU’ tante Opere d’Arte sulla Natività, realizzate da grandi scultori e grandi ceramisti i quali, ispirati dalla magia della Notte Santa, danno lustro e prestigio alla Mostra.

L’Arte è valore aggiunto di “Presepi d’Italia”, è così che si è differenziata dalle altre mostre del bel paese!

Un vero trionfo della bellezza, che va in scena in 15 locali ubicati all’interno delle mura medioevali di uno de “I Borghi più Belli d’Italia”. Un paese che sembra una cartolina di Natale, dove i visitatori sono accolti dai grandi fuochi accesi nelle piazze e dalla melodia delle nenie natalizie diffuse nei vicoli.

In totale verranno esposte più di 130 Natività, tra opere d’arte e presepi, alcuni monumentali, altri con statue a grandezza naturale, altri così deliziosi e originali che emozioneranno i visitatori e li faranno fermare ad ammirarli.