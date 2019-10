Presenze e assenze: ecco quanto lavorano i parlamentari umbri

Mentre la Camera si appresta a varare la riforma con il taglio dei parlamentari (che in Umbria passeranno dagli attuali 17 ai 9 della prossima legislatura), OnpenParlamento per Openpolis pubblica gli indici relativi alle presenze ed assenze di tutti i parlamentari.

Assenza che OpenParlamento calcola non sulla presenza fisica o meno in Aula, ma sulla partecipazione al voto: è considerato quindi assente, in questa rilevazione, chi non partecipa a determinare il numero legale. Per una corretta valutazione occorre inoltre considerare le missioni, perché alcuni parlamentari possono svolgere incarichi istituzionali anche fuori dall’Aula di appartenenza.

Fatta questa premessa metodologica, ecco quanto hanno finora lavorato i 9 deputati della circoscrizione Umbria, in ordine di assenza:

Catia Polidori (FI): assenze 47%, presenze 53%, missioni 0%

Walter Verini (Pd): assense 26,82%, presenze 73,18%, missioni 0%

Emanuele Prisco (FdI): assenze 23,17%, presenze 76,83%, missioni 0%

Raffaele Nevi (FI): assenze 20,87%, presenze 79,13%, missioni 0%

Anna Ascani (Pd): assenze 14,04%, presenze 83,88%, missioni 2,07%

Tizia Ciprini (M5s): assenze 9,12%, presenze 52,49%, missioni 38,39%

Virginio Caparvi (Lega): assenze 7%, presenze 93%, missioni 0%

Riccardo Augusto Marchetti (Lega): assenze 6%, presenze 94%, missioni 0%

Filippo Gallinella (M5s): assenze 4,52%, presenze 30,83%, missioni 64,65%

Questi invece i risultati per gli 8 senatori:

Leonardo Grimani (Iv): assenze 10,54%, presenze 89,21%, missioni 0,25%

Francesco Zaffini (FdI): assenze 6,64%, presenze 90,95%, missioni 2,41%

Nadia Ginetti (Iv): assenze 4,05%, presenze 93,19%, missioni 2,76%

Stefano Lucidi (M5s): assenze 1,24%, presenze 97,05%, missioni 1,72%

Donatella Tesei (Lega): assenze 1,02%, presenze 93,86%, missioni 5,12%

Fiammetta Modena (FI): assenze 0,25%, presenze 99,73%, missioni 0,02%

Emma Pavanelli (M5s): assenze 1,79%, presenze 98,21%, missioni 0%

Luca Briziarelli (Lega): assenze 0%, presenze 78,46%, missioni 21,54%.

