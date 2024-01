Precipita da 7 metri di altezza mentre è al lavoro sul tetto di un capannone - Tuttoggi.info

Nuovo grave incidente sul lavoro in Umbria: un lavoratore è scivolato da un lucernario di un capannone. Sul posto 118, vigili del fuoco di Foligno e forze dell'ordine

Un nuovo gravissimo incidente sul lavoro in Umbria giovedì mattina. Un uomo è infatti precipitato da circa 7 metri di altezza mentre stava effettuando delle lavorazioni sul tetto di un capannone.

E’ successo a Trevi, nel capannone industriale di un’importante azienda della zona. Secondo quanto al momento ricostruito, la persona precipitata stava appunto compiendo degli interventi sul tetto del fabbricato e sarebbe scivolato da un lucernario, cadendo per circa 7 metri di altezza. E’ stato affidato alle cure del personale del 118. Trasportato all’ospedale di Foligno, ha riportato gravi traumi al volto ed al bacino. E’ ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, le forze dell’ordine ed il personale dell’ispettorato al lavoro dell’Usl Umbria 2 come è prassi in questi casi.

(foto di repertorio – articolo in aggiornamento)