Cede terreno durante i lavori all’acquedotto, muore operaio 50enne

L'uomo - dipendente di una ditta del perugino - stava effettuando degli interventi alle tubature dell'acquedotto a Valfabbrica quando è avvenuta la tragedia

Tragedia sul lavoro in Umbria giovedì mattina, con un operaio di 50 anni che è morto mentre effettuava dei lavori alle tubature dell’acquedotto. L’incidente mortale sul lavoro – il primo in Umbria del 2024 – è avvenuto intorno alle 9,30 a Valfabbrica.

L’uomo, dipendente di una ditta privata del perugino che stava effettuando dei lavori per conto di Umbra Acque, era intento ad intervenire sulle tubature dell’acquedotto quando sarebbe rimasto schiacciato da un cedimento del terreno.

Immediatamente è scattato l’allarme al 118, ma per l’operaio – A.S. le sue iniziali, classe 1974 – non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i carabinieri della stazione di Valfabbrica ed il personale dell’ispettorato al lavoro dell’Usl Umbria 1, a cui ora spetterà ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

La salma dell’uomo è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia; sotto sequestro l’area in cui si è verificato l’incidente mortale.

(articolo in aggiornamento)