Precipita col parapendio, turista soccorso con l'elicottero - Tuttoggi.info

Sul posto il personale del Soccorso Alpino e Speleologico, il 118 e i carabinieri di Norcia. Il tedesco è stato portato a Perugia

Paura martedì intorno all’ora per un uomo precipitato col parapendio. Si tratta di un turista tedesco e l’incidente è avvenuto nella zona di San Pellegrino di Norcia.

Sul posto, allertate dal 118, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU). Contestualmente è stato inviato in loco l’elisoccorso del 118 Icaro02, con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Norcia.

Il parapendista è stato quindi Soccorso sul posto e immobilizzato sulla barella. Quindi in elicottero è stato portato all’ospedale di Perugia. Avrebbe riportato traumi agli arti inferiori e non sarebbe in pericolo di vita.