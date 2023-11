Preci, 630mila euro per la chiesa della Madonna della Peschiera: affidati i lavori - Tuttoggi.info

Stanziati i fondi per la ricostruzione post sisma della Madonna della Peschiera a Preci, la Diocesi ha già appaltato i lavori

Ci sono 630mila euro in campo per la chiesa della Madonna della Peschiera a Preci, danneggiata dal sisma del 2016 ed il cantiere è pronto a partire.

Il Commissario straordinario Guido Castelli, infatti, con decreto n. 775 del 23 ottobre 2023, ha concesso all’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento di miglioramento sismico della chiesa della Madonna della Peschiera nel Comune di Preci il contributo di 630.000 euro.

L’importo del contributo concesso trova copertura finanziaria nelle risorse della contabilità speciale previste all’art. 4 co. 3 del decreto 189/2016 ai sensi dell’Ordinanza n. 105/2020. In data 14 novembre 2023 la Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia ha provveduto all’affidamento diretto dei lavori all’Impresa “Moretti Aldo Srl” di Foligno, in modo da poter avviare il cantiere quanto prima.

La Chiesa della Madonna della Peschiera di Preci è sorta su un antico oratorio probabilmente nel 1243. L’edificio fu costruito sopra una sorgente in seguito all’apparizione della Madonna ad una giovinetta sordomuta del luogo; è a pianta quadrata con corpo avanzato verso l’ingresso, bel portale rinascimentale ed altare maggiore barocco ma decorato da un dipinto a fresco della titolare, di epoca cinquecentesca, attribuito a Fabio Angelucci da Mevale.

(Foto di archivio della Curia arcivescovile – 1° novembre 2016)