Posterna, 14 proprietari trascinano Comune in tribunale: udienza il 30 novembre

Richiesta di risarcimento al Comune di Spoleto da circa 6 milioni di euro da parte di 14 proprietari degli appartamenti della Posterna

E’ fissata per il 30 novembre davanti al giudice civile del tribunale di Spoleto Martina Marini la prima udienza relativa all’annosa questione del doppio palazzo della Posterna. I 14 proprietari degli appartamenti (alcuni ne possiedono più di uno) all’interno di quello che per anni è stato appellato come “ecomostro”, infatti, hanno trascinato in tribunale il Comune di Spoleto ma anche la società costruttrice Madonna delle Grazie (in liquidazione).

La causa di risarcimento dei danni è di circa 6 milioni di euro. La richiesta dei legali al giudice è quella di “accertare e dichiarare la nullità dei contratti di compravendita e dei preliminari stipulati dalla parti

relativamente al complesso immobiliare detto ‘Palazzo della Posterna’” e di “accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per fatti loro ascrivibili ed al risarcimento dei danni per circa sei milioni di euro.