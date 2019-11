Poste, l’ufficio di via Settevalli chiude una settimana

Poste Italiane informa che da lunedì 18 a venerdì 23 novembre l’ufficio postale di Perugia 12 in Via Settevalli, numero 425 non sarà operativo per consentire lavori di ristrutturazione.

Per i servizi come la consegna della corrispondenza non recapitata per assenza del destinatario, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di San Sisto, disponibile nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale di via Settevalli in passato era rimasto a lungo chiuso per consentire i lavori di ripristino, dopo che dei malviventi avevano fatto saltare la cassa del bancoposta, danneggiando la struttura.

L’ufficio postale di Perugia 12 riaprirà lunedì 25 novembre con il consueto orario.

