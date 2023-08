Positivo ad alcol, cocaina e cannabinoidi esce di strada con l'auto e finisce in codice rosso - Tuttoggi.info

Controlli dei Carabinieri su strade: ritirata patente a donna ubriaca. 36enne alla guida sotto mix di alcol e droga: denunciato

I Carabinieri di Otricoli hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, ex art. 186 c.d.s., una donna 56enne: controllata a bordo del proprio veicolo e sottoposta all’alcoltest, con l’ausilio dei militari dell’Aliquota Radiomobile di Amelia, le veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l. Si è proceduto contestualmente al ritiro della patente.

Positivo ad alcol, cocaina e cannabinoidi, esce di strada e finisce in codice rosso

Un 36enne di origini campane ma residente ad Amelia, a conclusione dei previsti accertamenti dell’Aliquota Radiomobile, è stato deferito in stato di libertà ex art.186 e 187 C.d.S. per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti poiché, il 30 luglio, alla guida della propria autovettura, nel percorrere la S.S. 205 amerina nel comune di Guardea, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale. Trasferito in codice rosso presso l’Ospedale Civile di Terni, è stato ricoverato con giorni 30 di prognosi. Sottoposto a scopo diagnostico agli esami tossicologici, è risultato positivo all’alcol, cocaina e cannabinoidi. Di conseguenza il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.