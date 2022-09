Porta Pesa, restauro terminato: dal 13 settembre si torna a circolare

Fino al 12 settembre permangono il divieto di transito delle auto nel tratto sottostante l’arco e il doppio senso di marcia in via Pinturicchio nel tratto compreso tra piazza Fortebraccio e via del Roscetto (i veicoli diretti in via del Roscetto possono accedere esclusivamente da piazza Fortebraccio – via Pinturicchio).

Da martedì 13 settembre, quindi, è previsto il ripristino dell’ordinario regime di circolazione veicolare su via Pinturicchio con transito sotto l’arco.