Ancora porcini da record in Valnerina, 87enne ne trova uno da 1,8 kg

Si moltiplicano le segnalazioni di funghi porcini da record raccolti in Umbria in questi giorni

Si conferma sempre più una stagione eccezionale per il ritrovamento dei funghi porcini in Umbria. In particolar modo in Valnerina, ma non solo.

Nella giornata di domenica 18 settembre, infatti, l’87enne di Spoleto Nello Baliani e suo nipote Mirco Proietti hanno raccolto, nelle faggete della Valnerina, due splendidi porcini dal peso di circa 1.800 e 950 grammi.