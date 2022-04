Polmonite e batterio killer, così è morta Maria |Ma restano due incognite

Mancano però ancora alcune risposte, fondamentali per far luce sulla vicenda.

Il tipo di influenza

Innanzitutto, l’esame degli infettivologi dovrà chiarire il ceppo influenzale. Alla famiglia, inizialmente, i medici del Santa Maria della Misericordia hanno ipotizzato potesse trattarsi di influenza suina (H1N1), sulla base della mancata risposta alle terapie a cui Maria era stata sottoposta subito dopo il suo arrivo in ospedale, vista la gravità del quadro clinico. Successivamente si è ipotizzati potesse trattarsi di H1N2, un altro sottotipo dell’influenza A.

Il batterio killer

L’altra domanda, a cui sarà più difficile dare una risposta, ma ancora più importante per accertare eventuali responsabilità, è capire come Maria abbia contratto il batterio killer e se ciò sia potuto avvenire nelle 36 ore in cui è stata in ospedale, prima al pronto soccorso e poi in terapia intensiva.