Polizia rintraccia soldi e cellulari e li riporta a casa dell’anziana derubata

Polizia riconsegna a casa soldi e cellulare a un’anziana derubata. A mettere gli agenti sulle tracce del ladro, un vicino di casa di 58 anni, era stata proprio l’86enne, uscita nel giardino condominiale per un momento di svago.

Gli agenti hanno rintracciato la borsa, abbandonata dal ladro in una via laterale. E i soldi e il cellulare che il vicino di casa aveva preso.

La polizia a casa

Una volta arrestato il ladro e rassicurata la signora gli agenti del Reparto volanti, coordinati dalla dirigente Monica Corneli, non si sono dimenticati della povera vittima.

Decorsi i termini di legge gli agenti hanno raggiunto l’anziana vittima la quale, felicissima e grata, di ricevere nella propria casa i poliziotti ha avuto modo di rientrare in possesso del materiale rubatole, direttamente attraverso la consegna al proprio domicilio, scelta questa presa in considerazione dell’età della signora.

Un momento di profonda soddisfazione ed umanità quello che hanno vissuto gli operatori in compagnia della loro nuova “amica” con la quale hanno potuto scambiare due chiacchiere, apprezzandone la gratitudine ed ascoltando le considerazioni e i pensieri di chi, non ostante vittima di un reato così odioso, dall’alto delle proprie esperienze di vita, ha dato anche dei consigli come fossero i propri nipoti.

Il Progetto Enea

Una gradita visita a domicilio a parte della polizia attuando le linee guida del Progetto Enea della Questura di Perugia, realizzato per portare un aiuto concreto alle fasce vulnerabili come, in questo caso, quella delle persone anziane,