Polizia di Stato, potenziato il presidio presso l’ospedale di Terni

Potenziato il presidio della Polizia di Stato presso l’Ospedale "Santa Maria": il 22 marzo l’inaugurazione degli uffici situati nell’area del Pronto Soccorso.

Sarà operativo dalle 08.00 alle 20.00 il presidio della Polizia di Stato presso l’ospedale di Terni, in seguito al potenziamento dell’attività disposto dal Questore di Terni, Bruno Failla.

“Il tutto – si legge in una nota della Polizia di Stato – per garantire un servizio più completo all’utenza e una maggiore sicurezza in tutto l’arco della giornata agli operatori sanitari e ai pazienti”.