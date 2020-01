Poche richieste per i rinnovi online dei permessi Ztl, prorogati quelli vecchi al 31 marzo - Tuttoggi

Prorogata al 31 marzo prossimo la validità di tutti i permessi ZTL (Zona a traffico limitato per l’accesso in centro) e settori limitrofi, in scadenza al 31 dicembre 2019, per dare modo agli aventi diritto di presentare la domanda di rinnovo.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta. “Abbiamo sviluppato un nuovo sistema informatico – ha spiegato l’assessore Merli – che permette ai titolari di permesso ZTL in scadenza, collegandosi al sito internet dell’ente, di rinnovare il proprio permesso on line e di fissare l’appuntamento con gli uffici per il ritiro dello stesso. Dato che, ad oggi, sono pervenute pochissime richieste, gli uffici stanno provvedendo a sollecitare gli utenti al rinnovo inviando e-mail con la scadenza dei permessi e le modalità per il loro rinnovo. Allo stesso tempo – ha aggiunto l’assessore – abbiamo ritenuto di dover prorogare il periodo di validità, per dare modo a tutti di procedere a quanto indicato”.