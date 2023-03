PNRR, sottoscritto protocollo d’intesa tra Comune e Guardia di Finanza a tutela della legalità

Il protocollo d’intesa

In quest’ambito, il fulcro del protocollo prevede che l’Amministrazione comunale metta a disposizione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza input informativi qualificati per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria nello specifico settore. In particolare, il Comune, in qualità di soggetto attuatore e stazione unica appaltante, comunicherà dati, notizie e informazioni di rilievo relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture, rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del P.N.R.R.

Il patrimonio informativo acquisito consentirà al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di avviare accertamenti e controlli d’iniziativa per prevenire e contrastare eventuali frodi in danno del bilancio comunale, statale e dell’Unione Europea. Nel rispetto del segreto investigativo penale, della riservatezza in fase istruttoria contabile e del segreto d’ufficio, segnalerà al Comune, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze dei propri interventi. Il Comune di Terni, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte o i provvedimenti conseguentemente adottati.

La durata dell’accordo è correlata al completamento delle iniziative del P.N.R.R. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.