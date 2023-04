“Pnrr, in Umbria più soldi e più avanti coi progetti”

Tesei ha spiegato che 1,8 miliardi dei fondi sono stati assegnati per 200 progetti più sostanziosi, di importo superiore al milione di euro. Di questi, 62 sono stati avviati. I restanti 300 milioni riguardano 1.931 progetti “minori”, di cui più di 500 avviati.



La governatrice ha quindi rivendicato la bontà dell’azione di governo regionale, prima nella presentazione della progettazione rispetto alle missioni già declinate nel Piano nazionale e ora nella loro attuazione. “I fatti ad oggi ci stanno dando ragione” ha detto Tesei con orgoglio.

Soddisfatta anche la consigliera Fioroni, che ha evidenziato come ben 795 milioni siano destinati a finanziare le infrastrutture ed i collegamenti regionali “per uscire da un isolamento geografico “che ci ha penalizzati per troppo tempo; 395 milioni per digitalizzazione, ricerca e sviluppo “per affrontare le sfide cruciali di trasformazione che dovranno affrontare le nostre aziende”, e 225 milioni per scuole, asili ed edifici pubblici, oltre ai 106 milioni per case della salute ed ospedali di comunità “per rendere la nostra regione un luogo dove lavorare e crescere la propria famiglia”.