PNRR, Fondazione Carit guida i Comuni alla progettazione dei fondi - Tuttoggi

“PNRR straordinaria occasione per le comunità”

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega il presidente della Fondazione Carit, il professor Luigi Carlini – è una straordinaria occasione per le nostre comunità che hanno l’opportunità e, contemporaneamente, il dovere di attivarsi in modo collettivo e sinergico per condurre in porto progetti, riforme, investimenti, ma soprattutto un percorso di crescita comune in grado di costruire una nuova visione di futuro che possa impattare positivamente sulla qualità della vita di quanti abitano i nostri territori, oggi come nella prossima generazione”.