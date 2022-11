Pisa – Ternana, formazioni e dove vedere la sfida dell’Arena Garibaldi

Le scelte di D'Angelo per proseguire la rimonta e di Lucarelli per ritrovare la via del gol

Il Pisa per staccarsi dalla parte basse della classifica e sognare la rimonta in chiave playoff, la Ternana per restare nella parte alta della classifica. Si preannuncia una sfida tutta da gustare quella dell’Arena Garibaldi (inizio ore 18).

Qui Pisa

Il Pisa, con il ritorno di D’Angelo in panchina, è reduce da 7 risultati utili consecutivi. A destra, assente Calabresi per squalifica. Indisponibile Nicolas, che sente ancora dolore al muscolo infortunato. Tornati con qualche acciacco dalle nazionali, ma disponibili, Nagy e Marin. Ancora fuori Caracciolo.