Piove nella palestra, a casa i giovani atleti | La Lega attacca FOTO

Piove nella palestra di Borgo I Maggio, a Bastia, e gli allenatori sono

costretti a rimandare a casa i giovani atleti.

A segnalarlo il gruppo della sezione Lega di Bastia Umbra, che sottolinea

come le “poche e carenti strutture destinate agli sport indoor si sono

dimostrate un colabrodo alla prima pioggia di stagione”, in particolare

la palestra di Borgo I maggio che “ha costretto gli allenatori a spedire

a casa i giovanissimi impegnati negli sport”.

I piccioni morti

La sezione Lega Bastia Umbra segnala inoltre la presenza di “piccioni

morti incastrati nei condotti”, evidenziando “come le parole

dell’assessore Filiberto Franchi che definiva ‘un fiore all’occhiello”

le strutture sportive del Comune di Bastia, promettendo già oltre tre

anni fa nuovi spazi, sempre procrastinati e mai realizzati, siano mere

dichiarazioni propagandistiche che male fanno alle migliaia di giovani

atleti coinvolti e ai tanti volontari delle associazioni sportive che si

dedicano cuore e testa a un settore, quello dello sport, abbandonato a

se stesso. Stesso discorso per l’assessore Stefano Santoni che l’anno

scorso usciva a mezzo stampa con “il nuovo palazzetto è una priorità per

la Giunta”.

Nel mirino gli assessori Franchi e Santoni

Una situazione non più tollerabile per la Lega di Bastia. Anche perché evidenziata non solo dalla Lega ma dai diretti interessati già più volte negli ultimi mesi e anni. “Come risposta – attacca la Lega – solo promesse da parte degli assessori Franchi e Santoni, ma nel frattempo neanche un tappo sul tetto del palazzetto. L’imperativo è intervenire, subito. Impossibile rimandare ancora: se non può neanche garantire ai suoi giovani lo sport in condizioni di sicurezza, cosa è rimasto di Bastia Umbra?”.