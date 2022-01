Pillola anti Covid, in Umbria i primi 60 trattamenti | A chi è destinata

Stoccata negli ospedali di Perugia e Città di Castello: 35 trattamenti andranno per la Asl 1 e 25 per la Asl 2 | Ecco come funziona

Arrivati in Umbria i primi 60 trattamenti per la pillola anti Covid prodotta dalla Merk, che ha ottenuto il via libera dall’Aifa il 22 dicembre scorso. E che il sistema sanitario sta distribuendo alle Regioni.

In Umbria sono appunto arrivati 60 trattamenti, stoccati negli ospedali di Perugia e Città di Castello per essere poi distribuiti nei territori in base alle esigenze. Destinati 35 alla Asl 1 e 25 alla Asl 2.

Pillola anti Covid: a chi è destinata

La pillola anti Covid, prodotta dalla statunitense Merck Sharp & Dohme, ha dimostrato efficacia nel prevenire l’insorgenza di gravi conseguenze se assunta entro 5 giorni dal contagio o comunque dall’insorgenza dei primi sintomi. Secondo studi clinici condotti su 1433 pazienti, se assunta correttamente può prevenire del 30% il ricorso alle ospedalizzazioni.

L’antivirale Molnupiravir alla base del farmaco non agisce sulla proteina Spike e questo la renderebbe efficace anche di fronte alle varianti del virus.

La necessità che venga assunta tempestivamente ne richiede la somministrazione soltanto dietro indicazione del medico. Come per i trattamenti da monoclonali, dunque, anche la pillola anti Covid in Umbria sarà inizialmente somministrata a pazienti con particolari caratteristiche. Ad esempio a coloro per i quali, a seguito di contagio, si prevedono possibili complicazioni visto il generale quadro clinico. I pazienti devono comunque essere maggiorenni.

Come funziona

Il trattamento dura 5 giorni. Ingerendo 4 compresse per due volte al giorno. Si tratta di un trattamento domiciliare, proprio perché il suo scopo è prevenire le ospedalizzazioni. Ma proprio per il fatto di dover essere assunta all’insorgenza del contagio rappresenta un trattamento che non si sostituisce al vaccino.

I pazienti a cui sarà somministrato il trattamento verranno inseriti in un apposito registro dimonitoraggio.