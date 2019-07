Piediluco, siglata intesa con Federazione Italiana Canottaggio per centro nautico “D’Aloja”

Siglata la firma del protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Canottaggio per l’adeguamento, la riqualificazione e il potenziamento del centro nautico “Paolo D’Aloja” di Piediluco, l’inizio dei lavori che ieri mattina è stato ufficializzato dagli assessori Enrico Melasecche ed Elena Proietti in presenza del presidente della FIC, Giuseppe Abbagnale.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti anche in questo caso – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche – a garantire l’inizio degli interventi secondo i tempi che avevamo annunciato. I lavori riguardano la messa a norma, il risanamento e la riqualificazione tecnologica, energetica nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio adibito a Centro Federale di canottaggio. Questo consentirà anche alla Federazione di migliorare l’offerta dei servizi per le prossime gare. L’impresa si è impegnata ad iniziare questi lavori di rifacimento completo dell’impiantistica nei primi giorni di settembre appena la Federazione renderà disponibile lo spazio. Intende concluderli per Natale, con qualche mese in anticipo rispetto alla primavera 2020 in cui il presidente Abbagnale ha annunciato l’inizio delle numerose gare che si svolgeranno a Piediluco nell’anno olimpico 2020. L’impegno del Comune – conclude Melasecche – sarà massimo, anche nel sollecitare la Regione alla firma dell’accordo di programma, quello sottoscritto unitamente alla Fondazione CARIT, per la realizzazione degli altri lavori di ampliamento che, come stazione appaltante, la Regione si era impegnata a portare a termine per circa 1 milione di euro. Urge predisporre un cronoprogramma da rispettare. Il Comune si rende disponibile per collaborare al meglio e vigilare affinché l’occasione di poter ospitare i mondiali prossimi non venga persa da possibili ritardi”.

