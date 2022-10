Piediluco avrà il nuovo pontile sul lungolago | Cantiere anche in Valserra - Tuttoggi

Nuovo pontile a Piediluco e ripristino strada ad Appecano in Valserra: 160mila euro per i due cantieri previsti

Sarà completamente rifatto il pontile in legno che permette di passeggiare sulle sponde del lago di Piediluco sotto via Salvati. Stamattina, 19 ottobre, la giunta comunale, con una delibera proposta dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – ha approvato il progetto esecutivo predisposto da Afor relativo ai lavori per il rifacimento nell’ambito della sistemazione dei siti di pregio. Si tratta di un intervento da circa 110mila euro che si è reso necessario dopo che l’Agenzia Forestale, incaricata della manutenzione, aveva comunicato formalmente che non sussistevano più le condizioni per un ripristino del manufatto esistente.

Piediluco e il nuovo pontile per il lungolago

“Abbiamo dato il via libera a un intervento – dice l’assessore Salvati – che consentirà di restituire decoro e fruibilità a una porzione del lungolago molto bella e funzionale e contribuirà alla valorizzazione dell’intero contesto del lago di Piediluco sul quale questa amministrazione e il nostro assessorato stanno investendo molto”.